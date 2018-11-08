أشرف صبحى: منح عديدة للشباب لخلق كوادر رياضية متفردة .. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة دائمًا تقدم منح عديدة للشباب لخلق كوادر رياضية شابة، موضحًا أن هناك بعض الألعاب المصرية تقود العالم مثل الإسكواش.



وأوضح "صبحى" خلال مؤتمر صحفى، على هامش توقيع بروتوكول تعاون للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الخميس، أن هناك استراتيجية واضحة لرعاية الرياضيين ودعمهم بشكل كبير من خلال الأكاديمية.



وأوضح "وزير الشباب والرياضة" أن الاعتناء بالشباب رياضيًا هو الهدف الأسمى للوزارة،مناشدًا رؤساء الجامعات بتوفير منح للرياضيين بالجامعات.

