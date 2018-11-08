ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي يواجه الجيش في قمة لقاءات الجولة الـ 6 بدوري محترفي اليد

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
نور عادل
تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين للرجال لكرة اليد لموسم 2018 - 2019، الذي يشارك به 18 ناديًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق.

وتشهد لقاءات الجولة السادسة 8 مباريات بواقع 4 مباريات فى المجموعة الأولى ومثلها في المجموعة الثانية، حيث يستضيف طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق محروس نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا عاصم حماد في قمة لقاءات الجولة، فيما يلعب الحوار مع نظيره البنك الأهلي، والجزيرة مع سموحة وأخيرًا يواجه بورسعيد نظيره 6 أكتوبر على ملعب الأول، في إطار مباريات المجموعة الأولي.

وفي المجموعة الثانية، يلتقي الزمالك والذي يقوده فنيًا باسم السبكي مع نظيره أصحاب الجياد، فيما يخوض الطيران مواجهة متكافئة مع نظيره هليوبوليس، فيما يلعب الشمس مع نظيره الأولمبي، وأخيرًا يستضيف هليوليدو نظيره سبورتنج في ختام لقاءات المجموعة.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الزمالك بعد مباراة فاصلة جمعت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
loading...

ترشيحاتنا

إسرائيل تتخذ إجراءً عاجلًا ضد مغنى بريطاني شهير بسبب فلسطين

الشرطة الأمريكية تعلن حصيلة هجوم كاليفورنيا وارتفاع أعداد الضحايا لـ 24 مصابا

الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

أول تعليق لمدرب وادي دجلة عقب الفوز على الإسماعيلي

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

صحيفة أمريكية تكشف: أسرار إهدار قطر لـ أموالها

الأهلي والترجي.. إجراءات أمنية مشددة لتأمين نهائي دوري الأبطال

رجيم الشتاء يفقدك 3 كيلو أسبوعيا دون حرمان

جورج وسوف يصل القاهرة استعدادا لحفل ساقية الصاوي.. غدا

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

مانشستر يونايتد يكرر إنجازه التاريخي أمام يوفنتوس بدوري الأبطال

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيب أطراف صناعية لـ 16 نزيلا بالسجون من ذوي الإحتياجات الخاصة.. صور

فنادق سيوة كاملة العدد خلال مهرجان التمور

أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. شيرين عبد الوهاب تتفوق على إيفانكا ترامب.. صور

تفاصيل مرعبة في الغابة.. عقاب قاس من رجل متوحش لزوجته بسبب الغيرة

بلقيس تبهر متابعيها بفستان كشمير ..صور

فيديو

إسماعيل عبد الغفار: نسير على خطى الرئيس السيسي في اهتمامه بالشباب.. فيديو
طريقة عمل حشو فطيرة التونة
وزير الشباب: الوزارة تقدم برامج خاصة لتنمية ريادة الأعمال .. فيديو
نزار سامح: الشباب أصبح متعطشا لاستشراف المستقبل .. فيديو
الملا: مستمرون في توصيل الغاز بقسط شهري 30 جنيها لمدة 6 سنوات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟