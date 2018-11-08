الأهلي يواجه الجيش في قمة لقاءات الجولة الـ 6 بدوري محترفي اليد

تقام اليوم الخميس، منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري المحترفين للرجال لكرة اليد لموسم 2018 - 2019، الذي يشارك به 18 ناديًا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 9 فرق.



وتشهد لقاءات الجولة السادسة 8 مباريات بواقع 4 مباريات فى المجموعة الأولى ومثلها في المجموعة الثانية، حيث يستضيف طلائع الجيش بقيادة مديره الفني طارق محروس نظيره الأهلي والذي يقوده فنيًا عاصم حماد في قمة لقاءات الجولة، فيما يلعب الحوار مع نظيره البنك الأهلي، والجزيرة مع سموحة وأخيرًا يواجه بورسعيد نظيره 6 أكتوبر على ملعب الأول، في إطار مباريات المجموعة الأولي.



وفي المجموعة الثانية، يلتقي الزمالك والذي يقوده فنيًا باسم السبكي مع نظيره أصحاب الجياد، فيما يخوض الطيران مواجهة متكافئة مع نظيره هليوبوليس، فيما يلعب الشمس مع نظيره الأولمبي، وأخيرًا يستضيف هليوليدو نظيره سبورتنج في ختام لقاءات المجموعة.



يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على الزمالك بعد مباراة فاصلة جمعت بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.