بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وأكاديمية العلوم والتكنولوجيا في مجال التدريب

وقع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.





تضمن البروتوكول تنسيق الجهود لتقديم الدعم والاهتمام والرعاية للشباب المتميزين والابطال الرياضيين المصريين وكذلك في مجال التدريب والدعم الفني والإداري والدراسات العليا للمساهمة في الارتقاء بالأداء المهني للعاملين بوزارة الشباب والرياضة.





حضر التوقيع عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش والبطل الأولمبي هشام مصباح، ومحمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية والمستشار القانوني محمد دياب و المستشار المالى محمد نصر والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير.





ووجه الدكتور أشرف صبحي رسالة احترام وتقدير للدكتور إسماعيل عبد الغفار لتفهمه وتعاونه مع وزارة الشباب والرياضة في تذليل جميع العقبات الدراسية امام الابطال الرياضيين المصريين وتقديم منح دراسية وفقا لقواعد ومعايير يتم وضعها في هذا الشأن.





وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم ابطال مصر الرياضيين من أجل إعدادهم لأولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد أن استطاع اللاعبين المصريين تحقيق 12 ميدالية متنوعة في أولمبياد الشباب بيونس ايرس بالارجنتين.





ومن جانبه أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن شكره للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه للشباب المصري، مؤكدا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سوف تحتضن الأبطال المصريين لتوفير فرص تعليم متميزة ووضع خطط دراسية يراعى فيها البطولات الدولية المشارك فيها الابطال المصريين.





وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ان فرع الأكاديمية بأسوان مستعد لاستقبال الشباب العربي والافريقي في عام 2019 بعد اختيار محافظة أسوان عاصمة للشباب العربي والافريقي.





وأبدى عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، سعادته ببروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الذس سيتيح المنح الدراسية للاعبي الاسكواش لمزيد من التألق وحصد البطولات بعد أن كان يقدم للاعبين من الجامعات الأجنبية الكثير من المنح الدراسية.



