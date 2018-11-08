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أخبار البلد

الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم لــ 55 قرشًا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى لكل فرد في الأسرة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أن الوزارة ملتزمة بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أي زيادة.
وتابعت الوزارة أنها ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين يوميًا وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائيًا لسلع تموينية تصرف له.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر، وفي ‏أي وقت طوال اليوم، وأوضحت الوزارة أن ‏المنظومة الجديدة ساعدت على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز.‏

كما أضافت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة بواقع 5 قروش لكل رغيف.

وفي النهاية ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات يرجى التواصل على الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).
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