أحمد السقا يوجه رسالة لجمهور الاهلي قبل لقاء الترجي في نهائي أبطال أفريقيا

وجه الفنان احمد السقا رسالة لجماهير الاهلي قبل يوم واحد من مباراته مع نادي الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا التي ستقام غدا الجمعة.



وغرد السقا قائلا : "اكثر من ٢٠ سنه وانا بسافر تونس لي هناك مئات الاصدقاء والاخوه .. لم اعرف ولم اجد عندهم سوى الحب والاحترام والاخلاق الطيبة".



وأضاف بموقع التغريدات الصغيرة تويتر :" المواقع الاخبارية التي تبحث عن زائرين ونسب المشاهدات علي حساب شعبين كبيرين وعلي حساب لعبة رياضية.. اتقوا الله في انفسكم"

