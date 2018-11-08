الأمن يمنع مذبحة بين عائلتين ويضبط 14 متهما بحوزتهم 12 سلاحا ناريا و2000 طلقة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط 14 شخصا من أفراد عائلتين وبحوزتهم 12 قطعة سلاح نارى و2155 طلقة نارية بقصد استخدامها للتشاجر فيما بينهم.



قامت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط وقطاع الأمن العام بحملة أمنية مكبرة استهدفت أفراد عائلتين وتم ضبط عدد 14 متهما وبحوزتهم عدد 12قطعة سلاح نارى وذخائر بينهم رشاش، و6 بنادق متنوعة، و4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و2155 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، و14 خزينة، ونظارة ميدان.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر بقصد استخدامها فى للتشاجر فيما بينهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.