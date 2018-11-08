هل لبس الحظاظات والسلاسل حلال أم حرام؟.. الإفتاء ترد

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ارتداء الشباب للسلاسل لا يليق بتصرف الرجال، والعرف قد يجعلها مقبولة شيئا ما في توقيت معين في بقعة معينة.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم لبس الحظاظات والعقد الخشب للرجال حلال ام حرام؟»، أن هذا ليس حراما ولكن هذه ثقافة ليست عندنا فنحن نقلد كل ما فى الغرب أو ليس فى عُرفنا، فحتى لو افترضنا أن مثل هذه الأشياء ليست حراما، لكن هذا لا يوجد فى أعرافنا وتقاليدنا، فالإنسان دائمًا يسعى ألا يخالف الناس خاصة فى مثل هذه الأمور.



وأشار الى أن الإمعان في الزينة تصرف نسائي، فالرجل طبعه خشونة لكن سلسلة وحظاظة كلها أمور فيها تشبه بالنساء غير لائق بالرجال.