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تحرير 72 محضرا وتنفيذ 291 إزالة فورية بالمنوفية

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 10:51 م
تحرير 72 محضر وتنفيذ
تحرير 72 محضر وتنفيذ 291 إزالة فورية في حملة بسرس الليان
محمد امين
شن مجلس مدينة سرس الليان حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع المدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير 72 محضر إشغالات طرق كما تم ضبط 164 حالة مخالفة، كما تم تنفيذ 291 حالة إشغالات فورية لمخالفات وتعديات بالطرق العمومية.

وأكد الغنيمي رئيس مجلس المدينة استمرار الحملات بشكل مكثف لرفع التعديات والمحافظة علي المظهر الحضاري للمدينة.
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