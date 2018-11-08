الأمن يلقى القبض على 16 متهما فى معركة الباعة بسوق التوفيقية

القي رجال مباحث القاهرة القبض علي ١٦ شخصا اثر وقوع مشاجرة بينهم للخلاف بين صاحبي محلين بسوق التوفيقية دائرة قسم الازبكية ، وامر اللواء محمد منصور مدير امن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين علي النيابة للتحقيق .



وكان المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الازبكية قد تلقي اخطارا بوقوع مشاجرة بين مجموعة من العمال بسوق التوفيقية علي الفور تم توجيه قوة أمنية وتم السيطرة علي الموقف وضبط طرفي المشاجرة ، وتبين من التحريات ان المشاجرة وقعت في البداية بين صاحبي محلين بالسوق للخلاف علي اولوية المرور بسياراتهما واستعان كل منهما بانصاره من العمال واسفرت المعركة عن اصابه ٤ منهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تم نقلهم الي المستشفي لاسعافهم وجار عرض المتهمين علي النيابة .

