الزمالك يعلن إنهاء أزمة ديون اللاعبين الأجانب.. وظهور قناة النادى قريبا

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، أنه تم إرسال المستحقات المالية للاعبين الأجانب كريم الحسن وأجوجو وموندومو خلال الساعات الماضية، لإنهاء كافة القضايا المتواجدة حاليا في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأعلن المجلس الأبيض، أنه لن يتم خصم أى نقاط من الزمالك، ومجلس الإدارة سينهى كافة المستحقات المالية الخاصة بالأجانب، والتي تم توريط مجلس النادي فيها ووضع القلعة البيضاء في أزمة مدوية، والدخول في قضايا وصراعات للحفاظ على النادي من توقيع عقوبات عليه.



وأكد مسئولو القلعة البيضاء، أنه جار العمل على قدم وساق من أجل أن ترى قناة الزمالك النور قريبا، ويتم وضع العديد من التجهيزات والترتيبات لتكون صوتا لجميع الزملكاوية.



وأعلن مجلس الزمالك، أنه على الرغم من المؤامرات والحروب التي يتعرض لها المجلس من المغرضين والمتآمرين، فلن يقف عن التطوير واستكمال جميع المنشآت بالنادي.

