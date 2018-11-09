نجم الأهلى: وصف الكاف كارتيرون بالمتواطئ لن يمر مرور الكرام.. فيديو

أكد الإعلامي زكريا ناصف، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، لا يساند النادي الأهلي عكس ما يقال.



وأضاف زكريا ناصف، خلال برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»، أن «الكاف» وقع عقوبة على شريف إكرامي حارس الأهلي مع إيقافه مباراتين، وقام بتوقيع عقوبة على جماهير النادي الأهلي وحرمانه مع إيقاف التنفيذ وفرض غرامة مالية بقيمة 20 ألف دولار على النادي مع إيقاف المغربي وليد أزارو مباراتين واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي للتحقيق معه بعد كشف تعرضه للضرب من جانب أحد لاعبي نادي الترجي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت الجمعة الماضية على ملعب الجيش ببرج العرب وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3-1.



وكشف زكريا ناصف، أن «الكاف» اتهم باتريس كارتيرون بالتواطؤ، وهو وصف لن يمر مرور الكرام من جانب مسئولي النادي الأهلي وسيتم الرد عليه بعد انتهاء مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وطالب الكابتن زكريا ناصف، من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، بضرورة مراجعة تصرفاته والنظر إلى كيفية يتم توقيع عقوبات داخل «الكاف».



وقال زكريا ناصف، إن كرم كردي عضو في لجنة العقوبات في «الكاف»، حاول أن يتوصل معه بصفة شخصية ولكنه لم يجد استجابة للاستفسار منه حيال ما سبق ذكره.



وهاجم الكابتن زكريا ناصف الاتحاد المصري لكرة القدم، خاصة بعد أن أصدر بيانا يدعم فيه النادي الأهلي ضد عقوبات «الكاف»، متسائلا ما الدعم الذي قدمه «الجبلاية» للنادي الأهلي فهل خاطب «الكاف» ضد العقوبات المفروضة على النادي الأهلي أم قام بإصدار بيان فقط للشجب والإدانة.



