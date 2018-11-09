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رياضة

الشباب والرياضة: عرض مباراة الأهلى والترجى في مراكز الشباب مجانا غدًا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:40 ص
صدى البلد
ريهام بكير
أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتوفير شاشات بمراكز الشباب لعرض المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في التاسعة من مساء غد الجمعة باستاد رادس بالعاصمة التونسية.

وتفتح المنشآت الشبابية والرياضة أبوابها أمام الأعضاء والزوار لمشاهدة المباراة، وفى مقدمتها مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك تيسيرًا على الأعضاء ومرتادي تلك المنشآت، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاهدة نهائي العُرس الإفريقي بالمجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن أمنياته بالتوفيق للاعبي فريق النادى الأهلى وجهازهم الفنى وتقديم أفضل أداء لهم، لافتًا إلى مؤازرة وتشجيع الجماهير المصرية لفريق النادى الأهلى في مباراته أمام الترجي؛ لتحقيق لقب البطولة وإضافته إلى سجل إنجازات النادى الأهلى والكرة المصرية .
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