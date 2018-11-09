أوليمبياكوس يكتسح ديرلانجي ويبقي على أماله في التأهل إلى دور الـ 32

اكتسح فريق أوليمبياكوس اليوناني ضيفه ديديلانجي اللوكسبمورجي بخمسة أهداف لهدف الخميس، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وسجل لأصحاب الأرض كل من فاسيليس توروسيديس 6 وكوستاس فورتونيس هدفين 15 و36 ولازاروس كريستو دولوبولوس 26 وإيوانيس فيتفاتزيديس 70، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد اللاعب دانيل سيناني 69.



وبهذا الفوز، جاء أوليمبياكوس في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف عن ميلان، فيما تذيل ديديلانجي الترتيب بدون نقاط.