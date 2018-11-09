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رياضة

تصريحات رئيس بايرن ميونخ بشأن رحيله عن النادي تتصدر عناوين صحف ألمانيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:37 ص
رئيس نادي بايرن ميونخ
رئيس نادي بايرن ميونخ
أ ش أ
هيمنت تصريحات أولي هونيس، رئيس نادي بايرن ميونخ، على اهتمامات الصحف الألمانية الصادرة، صباح اليوم "الجمعة"، بعدما أعلن عزمه الرحيل عن النادي البافاري خلال ثلاث سنوات.

وحمل غلاف صحيفة (فوزبال بيلد) عنوانًا، جاء فيه "هونيس يتحدث عن الانسحاب"، مؤكدة أن هونيس لا يفكر في الاستمرار طويلًا داخل النادي البافاري لأكثر من ثلاث سنوات.

أما صحيفة "بيرجدورفر تسايتونج"، فاهتمت بحديث هونيس عن المواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، بعنوان "فرصنا ضئيلة في دورتموند".

وأشارت الصحيفة إلى اعتراف رئيس البايرن بعدم امتلاك الفريق البافاري أي أفضلية عند مواجهة غريمه في كلاسيكو ألمانيا، السبت المقبل.

واهتمت صحيفة "نيوز-جريفنبرويخر تسايتونج" أيضًا بتصريحات هونيس، بعنوان "رئيس بايرن أولي هونيس يشير إلى الانسحاب خلال عامين أو ثلاثة".
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