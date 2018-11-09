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حوادث

إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:58 م
اسعاف - اصابة - ارشيفية
اسعاف - اصابة - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار في وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى عند الكيلو 128 بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة "13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات وإشتباه كسور"،وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون وجراحات اليوم الواحد بمشاركة 4 سيارات إسعاف.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد  بوقوع حادث حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون..وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع حادث انقلاب سيارة اجرة ميكروباص بالطريق الصحراوى "القاهرة-الإسكندرية"عند الكيلو 128 بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا" بجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور"،وتم نقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد وادي النطرون لتلقى العلاج، وجارٍ تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 
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