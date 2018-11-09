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رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:17 م
الدكتور محمد المحرصاوى
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
محمد شحتة
تفقد الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، جناح معرض التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار، وذلك فى إطار نشاطه الدائم والمستمر والداعم لجميع مؤسسات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك يتم بإشراف الدكتور بركات محمد حسانين عميد كلية هندسة الأزهر قنا والمشرف العام على مكتب التايكو، المشارك فى فعاليات معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار، الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر على مدار يومى الخميس والجمعة.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود مكتب التايكو بجامعة الأزهر ومشروعاته البحثية المشارك بها فى المعرض لهذا العام، كما استمع لشرح حول مشروعات تايكو الأزهر المشارك بها لهذا العام من الدكتور محمد جلال فرغلى رئيس قسم التعدين والبترول بهندسة الأزهر بقنا ومدير المكتب، والذى عبر عن سعادته البالغة بتشريف قيادات الجامعة لرفع الروح المعنوية لفريق عمل مكتب التايكو والذى يواصل العمل والبحث على مدار خمس سنوات من العطاء المستمر، مما نتج عنه المشاركة فى معرض هذا العام بخمسة مشروعات بحثية قيمة تتناول حلولا جذرية لتحديات صناعية فى المجتمع، من خلال أربعة أجنحة كاملة بالمعرض.

وأشار إلى أن المعرض يعد أكبر تجمع للمبتكرين وأصحاب الحلول والأفكار الجديدة المبتكرة لحل التحديات في جميع المجالات، لافتا إلى أن المعرض الدولى الخامس يعد مناسبة طيبة للتعرف على أحدث الحلول والأفكار والمشاريع المبتكرة ودراسة إمكانية دعمها من خلال دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والمواقع الإنتاجية.

ضم فريق مكتب تايكو الأزهر كل من الدكتور محروس على محمد، والدكتور محمد صبرى ياسين ، والدكتور محمد محمود حبيب.

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
رئيس جامعة الأزهر يتفقد أجنحة التايكو بمعرض القاهرة الدولي للابتكار
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