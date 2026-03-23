سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
إغلاق مطار لاغوارديا بنيويورك بعد إصابة 4 أشخاص.. اعرف السبب
فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري
الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع
الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة

رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
أ ش أ

أعلن رئيس حركة الحرية ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت جلوب اليوم الاثنين، فوز حزبه في الانتخابات العامة العاشرة، بعد فرز 99.9% من الأصوات، في أضيق فوز يسجل في تاريخ الانتخابات البرلمانية السلوفينية.

وأوضحت صحيفة سلوفينيا تايمز أن حركة الحرية حصلت على 28.62% من الأصوات، ما يترجم إلى 29 مقعدا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 90 مقعدا، بفارق ضئيل بلغ 0.7 نقطة مئوية عن الحزب الديمقراطي الذي حصل على 27.95%، أي 28 مقعدا، وهو أدنى هامش بين الحزبين الأول والثاني في تاريخ البلاد.

كما تمكنت 5 أحزاب إضافية من تجاوز نسبة 4% لدخول البرلمان، بينها القائمة المشتركة لحزب سلوفينيا الجديدة، وحزب الشعب، وفوكس التي حصلت على 9 مقاعد، بينما حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 6 مقاعد، وحزب الديمقراطيين بقيادة أنزي لوجار على 6 مقاعد، والقائمة المشتركة لليسار وحزب فيسنا، وحزب تروث على 5 مقاعد لكل منهما. ويخصص مقعدين لممثلي الأقليات المجرية والإيطالية.

ووفقا للصحيفة، يملك الائتلاف الحالي 40 صوتا، بينما يملك تحالف يمين الوسط 43 صوتا، ما يعني أنه لا يمكن لأي منهما تشكيل حكومة دون التعاون مع الحزب الآخر.

وأكد جلوب بعد إعلان الفوز أن "البلاد تستحق مستقبلا أفضل، وسنعمل على تحقيقه للجميع"، لكنه أقر بصعوبة المفاوضات القادمة لتشكيل الحكومة.

تأتي الانتخابات مع معدل مشاركة نسبته 69.3%، وقد تبقى بعض الأصوات البريدية غير محسوبة، ما قد يغير المشهد قليلا قبل إعلان النتائج النهائية.

رئيس حركة الحرية ورئيس الوزراء السلوفيني روبرت جلوب فوز حزبه في الانتخابات العامة العاشرة الانتخابات البرلمانية السلوفينية

