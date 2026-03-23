سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
رئيس وزراء سلوفينيا يعلن فوز حزبه في الانتخابات العامة
إغلاق مطار لاغوارديا بنيويورك بعد إصابة 4 أشخاص.. اعرف السبب
فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان
نيمار يغيب عن البرازيل في كأس العالم 2026.. اعرف الأسباب
مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري
الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع
الأمم المتحدة: مؤشرات المناخ تدق ناقوس الخطر
رئيس الطاقة الدولية يحذر: االاقتصاد العالمي يواجه تهديدا خطيرا بسبب مضيق هرمز
سموتريتش: علينا السيطرة على لبنان كما فعلنا في غزة
في ذكرى رحيله.. إبراهيم عمارة «واعظ السينما» الذي أبدع خلف الكاميرا وأمامها
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد

سيميوني - فينيسيوس
سيميوني - فينيسيوس
إسراء أشرف

اشتعلت الأجواء في ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بعد لقطة مثيرة جمعت بين فينيسيوس جونيور ومدرب الروخي بلانكوس دييجو سيميوني خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ووثقت الكاميرات لحظة خروج فينيسيوس من أرض الملعب في الدقيقة 86، عقب تألقه بتسجيل هدفين في فوز فريقه (3-2)، حيث دخل في تفاعل مع جماهير "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يعترض سيميوني على تصرفاته ويتحدث مع الحكم الرابع في مشهد زاد من حدة التوتر داخل الملعب.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لتصريحات سابقة من المدرب الأرجنتيني، كان قد وجه خلالها رسالة مثيرة للجدل إلى اللاعب البرازيلي خلال كأس السوبر الإسباني، في إشارة إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

من جانبه، رد فينيسيوس عمليًا داخل المستطيل الأخضر، بعدما قاد فريقه للفوز بثنائية، مؤكدًا عقب اللقاء أن هدفيه جاءا استجابة لطلب بيريز، مشيرًا إلى رغبته الدائمة في إرضاء جماهير النادي ورئيسه بالأداء والنتائج.

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل

أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية

