فينيسيوس يرد عمليًا على استفزازات سيميوني في ديربي مدريد

اشتعلت الأجواء في ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، بعد لقطة مثيرة جمعت بين فينيسيوس جونيور ومدرب الروخي بلانكوس دييجو سيميوني خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

ووثقت الكاميرات لحظة خروج فينيسيوس من أرض الملعب في الدقيقة 86، عقب تألقه بتسجيل هدفين في فوز فريقه (3-2)، حيث دخل في تفاعل مع جماهير "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يعترض سيميوني على تصرفاته ويتحدث مع الحكم الرابع في مشهد زاد من حدة التوتر داخل الملعب.

ويأتي هذا الموقف امتدادًا لتصريحات سابقة من المدرب الأرجنتيني، كان قد وجه خلالها رسالة مثيرة للجدل إلى اللاعب البرازيلي خلال كأس السوبر الإسباني، في إشارة إلى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

من جانبه، رد فينيسيوس عمليًا داخل المستطيل الأخضر، بعدما قاد فريقه للفوز بثنائية، مؤكدًا عقب اللقاء أن هدفيه جاءا استجابة لطلب بيريز، مشيرًا إلى رغبته الدائمة في إرضاء جماهير النادي ورئيسه بالأداء والنتائج.