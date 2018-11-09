فيلم دليها 2 يتفوق على الثنائي العظيم

تصدر مسلسل "تشكوروفا" الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الخميس.



وحل في المركز الثاني مسلسل " الفناء"، أما فى المركز الثالث فجاء مسلسل "حكايتنا"، والذى يشهد تراجعا ملحوظا هذا الموسم فى نسب المشاهدة.



وجاء فى المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم "دليها"، ليتفوق بذلك على مسلسل "الثنائى العظيم" الذى أحتل المرتبة الخامسة والأخيرة.