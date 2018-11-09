ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فيلم دليها 2 يتفوق على الثنائي العظيم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "تشكوروفا" الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الخميس.

وحل في المركز الثاني مسلسل " الفناء"، أما فى المركز الثالث فجاء مسلسل "حكايتنا"، والذى يشهد تراجعا ملحوظا هذا الموسم فى نسب المشاهدة.

وجاء فى المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم "دليها"، ليتفوق بذلك على مسلسل "الثنائى العظيم" الذى أحتل المرتبة الخامسة والأخيرة.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب والعامري يستقبلان وزير الرياضة بفندق إقامة الأهلي في تونس

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

في عيد ميلاد حسن فؤاد.. معلومات عن مطرب التسعينيات وسر الاختفاء المفاجئ

ترامب يصدق على قرار منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء

7 محاذير من وزارة الداخلية التونسية لجماهير نهائي دوري أبطال أفريقيا

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

غزاويون يستقبلون سفير قطر برشق الحجارة وترديد هتافات روح يا عميل.. فيديو

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو

ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

فيديو

مواطنون عن نهائي أفريقيا: الأهلى بمن حضر وهنروح كأس العالم .. فيديو
أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1.. فيديو
رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟