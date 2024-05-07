اللائحة تحسم تأهل الفرق المصرية للبطولات الإفريقية| تعرف عليها

عقب انتهاء مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، بدأت الأنباء تترد عن الفرق المتأهلة للبطولات الإفريقية للموسم المقبل وفقا للائحة.

وخرج نادي إنبي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "وفقا للائحة إدارة مسابقات رابطة الأندية المصرية المحترفة فى بند المشاركات الأفريقية ، وطبقاً لجدول الترتيب المعتمد على الصفحة الرسمية للرابطة ، وحال الاستقرار على إرسال نتائج الدور الأول “الجولة 17” لمسابقة الدوري.. إنبي يتأهل رسمياً لكأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2024/2025 ".

ووفقا للائحة مسابقة الدوري الممتاز الذي تشرف عليه رابطة الأندية أن النقاط هي العامل الأساسي في تحديد المتأهلين، وبعد ذلك المواجهات المباشرة بين الفريقين الذين بينهما خلاف.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بيانا رسميا، ترد فيه على ما أعلنه نادي إنبي عن تأهله رسميا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في نسختها الجديدة المقبلة.

قالت رابطة الأندية في بيان رسمي: "لم يتم حسم الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية هذا الموسم حتى الآن، سننتظر خطاب الاتحاد الإفريقي الخاص بمعرفة الفرق المشاركة في إفريقيا والمقرر وصوله في 30 يونيو المقبل".

وأكملت: "سنطالب الكاف بعد وصول الخطاب بإمكانية تحديد الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية عقب انتهاء الموسم الكروي الخاص بالدوري المصري وهو ما تم الموسم الماضي".