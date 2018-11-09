وزير الداخلية يكافئ 1285 من رجال الشرطة لجهودهم المتميزة

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 1285 من رجال الشرطة منهم 579 ضابط و 673 فرد و 8 خفراء و 59 مجند و 2 عاملين مدنيين).



جاء ذلك بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، البحيرة ، الغربية ، المنوفية ، الشرقية ، دمياط ، سوهاج ، البحر الأحمر ، أسيوط ، بنى سويف ، الفيوم ، المنيا ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الإسماعيلية ، بورسعيد ، مطروح ، وقطاع الأمن العام ، قطاع الأحوال المدنية، قطاع الأمن المركزى ، قطاع الخدمات الطبية ، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، الإدارة العامة للمرور ، الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى ، الإدارة العامة لحماية الآداب ، الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ، الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ).



ويأتي ذلك نظرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم ، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها ، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الأداء وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى .



وذلك فى إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية ، والتى كانت ولاتزال محل تقدير من الكافة ، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن .

