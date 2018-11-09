أهالي نخل يطالبون بتوفير جهاز أشعة بالمستشفى

تفقد نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل بشمال سيناء مستشفي نخل المركزي، مطالبين بتوفير جهاز أشعة وسد العجز فى التخصصات بالمستشفى.



وقال نصر عقب جولته، إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، للوقوف على مستوى أداء الخدمات فى كافة القطاعات.



وقال نصر الله أن إمكانيات المستشفى 15 سريرًا بقسم الاستقبال والطوارئ، و23 سريرًا بالقسم الداخلي، و26 سرير عناية مركزة، و8 حضانات، و4 أسرّة عناية أطفال، و5 غرف عمليات، وقسم للنساء والتوليد، وقسم للغسيل الكلوي، و15 عيادة خارجية.