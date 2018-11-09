العثور على 5 جثث في سيارات متفحمة إثر حرائق كاليفورنيا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السلطات الأمريكية عثرت على جثث خمس أشخاص داخل سيارات علقت وسط حرائق هائلة بمدينة بارادايس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



طلبت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذي التهم أكثر من 80 كيلومترًا مربعًا، ويتمدد سريعًا.



وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر -وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة.. من فضلكم... أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك"، ومن جانبها حذرت السلطات المحلية من أن النيران تهدد حوالي 15 ألف نقطة حساسة.



ويشار إلى أن الحريق الذي أطلق عليه اسم كامب فاير -ويعتبر متأخرًا بالنسبة لموسم الحرائق في الولايات المتحدة- أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.



وتمددت الكارثة التي أججتها رياح عنيفة؛ لتغطي مدينة باراديس التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة بسحب الدخان الكثيفة والرماد، فيما دمرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة محروقات.