ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بيرسيبوليس الإيراني يواجه كاشيما الياباني فى نهائي أبطال آسيا.. اليوم

السبت 10/نوفمبر/2018 - 08:45 ص
جانب من مباراة الذهاب
جانب من مباراة الذهاب
محمد رشاد
يلتقي اليوم، السبت، فريق بيرسيبوليس الإيراني وضيفه كاشيما انتلرز الياباني على ملعب "أزادي" بالعاصمة الإيرانية "طهران"، فى الخامسة مساء، فى مباراة "إياب" نهائى دورى أبطال آسيا.

وتبدو حظوظ كاشيما انتلرز الياباني فى الحصول على لقب دورى أبطال آسيا هذا الموسم هى الأوفر، بعدما تفوق في مباراة الذهاب على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2 – 0 بملعب "كاشيما سوكر".

وسجل هدفى كاشيما انتلرز الياباني، الثنائى البرازيلى سيلفا وسيرجينيو فى الدقيقتين 58 و70 من عمر المباراة، ولعب بيرسيبوليس الإيراني الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سيامك نعمتى.

ويكفى كاشيما انتلرز الياباني التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل فى مباراة الإياب المقررة السبت المقبل، بملعب "آزادي" معقل بيرسيبوليس، للحصول على لقب دورى أبطال آسيا لأول مرة فى تاريخه.

وحال فوز كاشيما بلقب دورى أبطال آسيا سيكون اللقب الثانى على التوالى من نصيب الأندية اليابانية بعد تتويج أوراوا رد دايموندز بالبطولة العام الماضي على حساب الهلال السعودى.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

أسعار الذهب اليوم السبت

اكتشفي أسباب وعلاج الخنفرة عند الأطفال حديثى الولادة

السلحفاة الزرقاء تعاني .. الإهمال يسيطر على ترام الرمل بالإسكندرية.. يخدم 180 ألف راكب يوميا والحوادث مشهد متكرر.. وينتظر تطويره بتكلفه 7 مليارات جنيه

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

وزيرة الصحة تجوب 3 محافظات للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة

علاج طبيعي للضغط المرتفع ومقوي للجهاز الهضمي ويشفي هذه الأمراض

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم السبت في الأسواق

عجوز هولندية.. قيدها أهلها وقام الطبيب بالـ قتل الرحيم

دينا أول مصرية تحصل علي كأس الذهبية لبطولتي أوكرانيا لكمال الأجسام

رضوى الشربيني: انزعجت لإهانه والد بناتي بعد كليب البلوك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أسماء المتقدمين في نتائج انتخابات عليا الوفد بعد فرز 15 لجنة.. صور

العسيلي يرفع شعار كامل العدد بحفل الجامعة الأمريكية.. صور

بسبب مرض نادر.. طفلة لا ترتدي زي المدرسة وتعيش على 9 أطعمة فقط.. صور

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

فيديو

المرور: سيولة تامة على جميع المحاور والطرق الرئيسية .. فيديو
رشا مجدي: مفهوم الروح الرياضية يتضمن مبادئ وقيما عديدة.. فيديو
طريقة عمل مكرونة وايت صوص أفضل من المطاعم
جهاز كشف الكذب يكشف خداع الطفل أحمد لـ شيماء سيف.. فيديو
رضوى الشربيني: انقصت وزني 31 كيلو.. وكنت شبه الثلاجة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟