بيرسيبوليس الإيراني يواجه كاشيما الياباني فى نهائي أبطال آسيا.. اليوم

يلتقي اليوم، السبت، فريق بيرسيبوليس الإيراني وضيفه كاشيما انتلرز الياباني على ملعب "أزادي" بالعاصمة الإيرانية "طهران"، فى الخامسة مساء، فى مباراة "إياب" نهائى دورى أبطال آسيا.



وتبدو حظوظ كاشيما انتلرز الياباني فى الحصول على لقب دورى أبطال آسيا هذا الموسم هى الأوفر، بعدما تفوق في مباراة الذهاب على بيرسيبوليس الإيراني بنتيجة 2 – 0 بملعب "كاشيما سوكر".



وسجل هدفى كاشيما انتلرز الياباني، الثنائى البرازيلى سيلفا وسيرجينيو فى الدقيقتين 58 و70 من عمر المباراة، ولعب بيرسيبوليس الإيراني الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه سيامك نعمتى.



ويكفى كاشيما انتلرز الياباني التعادل السلبى أو الهزيمة بهدف دون مقابل فى مباراة الإياب المقررة السبت المقبل، بملعب "آزادي" معقل بيرسيبوليس، للحصول على لقب دورى أبطال آسيا لأول مرة فى تاريخه.



وحال فوز كاشيما بلقب دورى أبطال آسيا سيكون اللقب الثانى على التوالى من نصيب الأندية اليابانية بعد تتويج أوراوا رد دايموندز بالبطولة العام الماضي على حساب الهلال السعودى.