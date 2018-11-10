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أخبار البلد

بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بدأ، منذ قليل، مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس الثامن بالقاهرة، بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بمشاركة 12 دولة عربية تحت عنوان "الغزل والنسيج بين الواقع والمأمول".

وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان، وجبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة ممثلا عن وزير قطاع الأعمال العام، وغسان غصن، الأمين العام للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، والدكتور بشارة الأسمر، رئيس الاتحاد العمالى بلبنان، فضلا عن ممثل عن الاتحاد العالمي للنقابات ولفيف من القيادات العمالية والتنفيذية بقطاع الغزل والنسيج ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحاد العربى للغزل والنسيج ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج بمصر، إن المؤتمر سيناقش على مدى يومين قضية الغزل والنسيج وما تتعرض له تلك الصناعة من أزمات خلال السنوات الماضية، فضلا عن كيفية الخروج من هذه الأزمة وسبل تطويرها.
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
بدء مؤتمر الاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج بالقاهرة.. فيديو
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