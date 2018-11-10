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حوادث

مديريتا أمن أسوان والفيوم تستضيفان طلابا وتنظم زيارات للمدارس

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:35 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
مصطفى الرماح
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار تفعيل مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية،قامت مديريتا أمن أسوان، والفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم زيارات لعدد من طلاب المدارس للجهات الشرطية، للتعرف على دور رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.


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