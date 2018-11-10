استمرارا لمبادرة كلنا واحد.. مديريات الأمن تزور المدارس.. فيديو

قامت مديريات أمن "شمال سيناء , السويس ، الشرقية ، الفيوم" بالتنسيق مع الجهات المعنية بزيارات لعدد من طلاب المدارس، وأطفال دور الرعاية للجهات الشرطية، فى إطار مبادرة كلنا واحد، وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



ونُظمت زيارات لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، وأطفال دور الرعاية للقطاعات الشرطية المختلفة بمديريات أمن " شمال سيناء، السويس ، الفيوم، أسوان" للتعرف على دور رجل الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإستمرار تفعيل مبادرة " كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة بمراحلها المتعددة على كافة المستويات الإجتماعية والخدمية والإنسانية ، إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء بإعتباره مستقبل الوطن.



