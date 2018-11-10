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رياضة

شاهد.. الزمالك يفتتح التسجيل أمام الانتاج الحربي عن طريق أوباما

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
نور عادل
نجح فريق الكرة الاول بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الاول في مرمى الانتاج الحربي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في اطار الجولة الرابعة عشرة من عمر لدوري الممتاز.

وسجل الهدف يوسف اوباما بالدقيقة 17 وذلك بعد تمريرة سحرية من محمود عبدالمنعم كهربا.

بدا الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش
خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام - عبد ألله جمعه
خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - ابراهيم حسن - يوسف أوباما - كهربا
خط الهجوم : عمر السعيد

ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد محمد عبد الغني محمد ابراهيم محمد عنتر كاسونجو أيمن حفني حميد احداد

بينما جاء تشكيل الانتاج الحربي كالتالي :

حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد شديد قناوى، محمود البدرى، سيد الشبراوى، وهاب.
خط الوسط: محمود حماده، محمد عادل، عبدالعزيز موسى، محمد مسعد، كريم لالا.
خط الهجوم: محمد رجب
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