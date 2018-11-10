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منوعات

ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 07:40 م
بريجيت ماكرون تستقبل
بريجيت ماكرون تستقبل ميلانيا ترامب
رحيم يسري
استقبلت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، اليوم السبت، نظيرتها الأمريكية ميلانيا ترامب بقصر الإليزيه، في لقاء بدا وكأنه بين صديقتين تربطهما علاقات قوية.

وتقول مجلة "باريس ماتش" الفرنسية، إن بريجيت وميلانيا تربطهما علاقات صداقة قوية، ووصفت سيدة فرنسا الأولى نظيرتها الأمريكية بأنها "سيدة ذات شخصية كبيرة تحاول الاختباء ومبهجة للغاية".

ونقلت عن بريجيت قولها عن ميلانيا "كلانا يضحك كثيرا"، مشيرة إلى أن ميلانيا قدمت واجب العزاء لبريجيت في وفاة شقيقها، الذى توفى ، عن عمر يناهز 85 عاما.

وبدت ميلانيا البالغة 48 عاما أنيقة أكثر من أي وقت حيث ارتدت ملابس سوداء كاملة، بينما حرصت سيدة فرنسا الأولى على ارتداء ملابس زرقاء أنيقة وبلغت تكلفة ملابسها 2064 دولار، بحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ورصدت عدسات المصورين استقبال بريجيت الحار لميلانيا على أبواب الإليزيه، وتبادل الضحكات والأحضان بين سيدتي أمريكا وفرنسا.
ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور
ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور
ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور
ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور
ميلانيا ترامب تعزي صديقتها بريجيت ماكرون على أبواب الإليزيه.. صور
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