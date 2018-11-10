شوقي: إنفاق أولياء الأمور على الدورس الخصوصية تجاوز 120 مليار جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مجموع ما يدفعه أولياء الأمور في المدارس الخاصة والدولية والدروس الخصوصية سنويا تجاوز 120 مليار جنيه، مشيرا إلي أن حجم إنفاق الدولة علي التعليم في مصر سنويا يصل إلي 200 مليار جنيه.



وأشار "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية فضائية "إل تي سي"، إلي أن طريقة الانفاق علي التعليم تتم بطريقة خاطئة، معقبا: «في حالة استخدام الفلوس دي بشكل أفضل ووجدنا الوسيلة المضمونة، هنتمكن من رفع أجور المعلمين، وهيتم بناء الفصول المطلوبة".



وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دائما تسعي إلي عرض الحقائق بكل شفافية مهما كانت قاسية.

