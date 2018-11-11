المصيلحي: لن يستطيع كائن وهمي صرف السلع التموينية.. فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وقف بطاقات الدعم التي تحتوي على بيانات خاطئة الشهر المقبل، متابعًا: "لن يكون هناك كائن وهمي اعتبارًا من الشهر المقبل يصرف دعمًا سلعيًّا".





وأضاف المصيلحي، خلال حواره مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه لن يسمح لأي مواطن يمتلك سيارة فارهة أن تكون لديه بطاقة تموينية، مشيرًا إلى أنه يتوقع إضافة قرابة 4.5 مليون طفل على بطاقات التموين خلال يناير المقبل.





وتابع وزير التموين: "لدينا 64 مليون مواطن يحصل على مخصصات التموين، و77 مليونًا يحصلون على الخبز المدعم"، مؤكدا أن وزارة التموين تعاقب المواطن الذي يسافر إلى الخارج دون أن يبلغ مكاتب التموين بسفره، من خلال حذفه من بطاقة الدعم.



