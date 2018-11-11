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رياضة

تقارير مغربية: وليد أزارو قرر الرحيل عن الأهلي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 01:30 م
وليد أزارو
وليد أزارو
عمرو الحلوانى
فجر موقع المنتخب المغربى، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل المهاجم وليد ازارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع المغربى، أن وليد أزارو اتخذ قرارا بالرحيل عن النادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى إنه حصل على وعد من الإدارة الحمراء بالرحيل عقب نهاية مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد الموقع المغربي، أن وليد أزارو يمتلك العديد من العروض الأوروبية، مشيرا إلى أن رغبة اللاعب هى عدم استكمال مشواره بالدورى المصرى وخوض تجربة احترافية جديدة.
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