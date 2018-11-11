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أخبار العالم

ننشر أسماء قادة حماس المقتولين ضمن عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 10:47 م
صورة الشهداء
صورة الشهداء
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية اغتيال واسعة النطاق في حق قادة تابعين لحركة حماس، تزامنًا مع شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات، استهدفت من خلالها 10 أهداف لكتائب القسام التابعة لحماس في محيط مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأوردت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة، أنباءً عن استشهاد القائد القسامي، نور بركة، في اشتباك وقع بين قوة إسرائيلية خاصة، وبين مقاومين فلسطينيين، فيما تحدث شبكة "صوت الأقصى" الفلسطينية عن مقتل القيادي محمد القرا ومصطفي أبو عودة وعلاء الدين قويد في عملية التوغل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، في حديثه مع المراسلين العسكريين، إن "الجيش كان ينفذ عملية كان من المفترض أن تنتهي بهدوء، فحدث شيء ما، وأصبحت العملية معقدة، أطلب صبركم وحساسيتكم".

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم، الأحد، سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الفلسطينية في "حدث أمني" جنوبي قطاع غزة، مضيفة في بيان صحفي: "حدث أمني شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".

وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث".

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