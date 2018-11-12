أبو العينين أثناء تسلمه نوبل المتوسط: اقتحمت الصحراء لتعميرها .. فيديو

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، والرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه سعيد للغاية بفوزه بجائزة نوبل المتوسط بعد حصول الأديب العالمى نجيب محفوظ عليها.





وأضاف "أبو العينين" خلال التغطية الخاصة لبرنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك إسهامات عديدة لتوطيد العلاقات بين دول المتوسط، وأصبح لدينا لجنة برلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما أننا قدمنا كثيرا من الأفكار للبنوك لتمويل المشروعات في بلدان البحر المتوسط.





وأوضح رجل الأعمال المصرى، أنه منذ 30 عاما قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى كثيرين، نظرا لما يحتاجه هذا المصنع من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين، لكنه أصر على الموقع.



