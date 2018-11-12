المحمدي: أبحث عن عروض احتراف للاعبي الأهلي والزمالك

أكد حسين ياسر المحمدي نجم الأهلي والزمالك السابق أنه يفكر حاليًا في دخول مجال التدرييب خلال الفترة المقبلة بجانب الدخول في مجال التسويق الرياضي.



وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "أملك حاليًا شركة لتسويق اللاعبين وأضع أمام عيني لاعبين من الأهلي والزمالك".



متابعًا "هناك لاعبين من الأهلي والزمالك يتحدثون معي ويرغبون في الاحتراف لن افصح عن اسمائهم، قمت بمساعدة شقيقي الأصغر في الاحتراف للدوري الياباني القوي".