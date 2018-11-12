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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يلتقي مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 07:18 ص
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
القسم الخارجي
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين الصديقين، وفق ما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية.

حضر اللقاء، الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير السعودية لدى المملكة المتحدة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس.
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