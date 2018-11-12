محافظ القليوبية: فحص مليون و776 ألف مواطن في حملة فيروس سى

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أنه تم فحص مليون و776 ألفا و103 مواطنين ومواطنات منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف عن "فيروس سي" والأمراض غير السارية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفوري المبدئي لفيروس سي، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحص وتلقي العلاج.



وأعرب المحافظ عن فخره بتلك المبادرة التي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين، مؤكدًا أن ما يحدث اليوم هو إنجاز يحسب لمصر أمام العالم للتغلب على مرض "فيروس سي" والتي نجحت في توفير العلاج للمرضى.



وناشد المحافظ المواطنين بالحرص على القيام بالكشف على فيروس سي، حفاظا على الصحة العامة ولمساعدة المسؤولين للقضاء على ذلك المرض في أسرع وقت لتصبح مصر خالية منه، مؤكدا أنه بدون متابعة أو علاج سيؤدي إلى مضاعفات خطيرة، حيث إن المستهدف في المحافظة هو 2.9 مليون مواطن.

