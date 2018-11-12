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تعليم

النيلي يكرم إيمان مصباح لحصولها على أول ماجستير من جامعة مطروح

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:05 ص
تعليم مطروح يكرم
تعليم مطروح يكرم رئيس قسم بالوحدة المنتجة
أيمن محمود
كرم سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إيمان عبد الفتاح مصباح رئيس قسم الوحدة المنتجة بتعليم مطروح لحصولها على أول درجة ماجستير في رياض الأطفال من جامعة مطروح.

وثمن الدكتور النيلي مجهودات الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح في تشجعيه للباحثين على الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه.

وأكد النيلي أن التعليم لا ينتهي في مرحلة دراسية معينة، أو بحصول الإنسان على وظيفة يأملها، بل يمتد مع من له طموحات في العلم للحصول على المزيد من الشهادات الدراسية التي تخدم مجال عمله أو أي مجال آخر يضيف إليه وينمي قدراته المعرفية والعقلية.
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