النيلي يكرم إيمان مصباح لحصولها على أول ماجستير من جامعة مطروح

كرم سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إيمان عبد الفتاح مصباح رئيس قسم الوحدة المنتجة بتعليم مطروح لحصولها على أول درجة ماجستير في رياض الأطفال من جامعة مطروح.





وثمن الدكتور النيلي مجهودات الدكتور محمد إسماعيل رئيس جامعة مطروح في تشجعيه للباحثين على الحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه.



