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أخبار العالم

وزير خارجية فرنسا: أردوغان يستغل قضية خاشقجي في لعبة سياسية

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:44 م
الرئيس التركي -
الرئيس التركي - وزير الخارجية الفرنسي
على صالح
كذب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، يوم الاثنين، مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي في ان فرنسا لديها تسجيلات تتعلق بواقعة مقتله داخل مقر القنصلية السعودية في اسطنبول

وقال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الاثنين، في تصريحات أدلى بها لـ "قناة فرانس 2" إنه لا علم لديه بالمعلومات التي تحدث عنها الرئيس التركي والتي زعم فيها أنه قدمها لباريس بشأن الحادث الذي وقع في الثاني من أكتوبر الماضي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول

وأضاف: «لو كان الرئيس أردوغان يمتلك معلومات ليعطينا إياها فليفعل ذلك»

وسُئل لودريان ما إذا كان ذلك يعني أن اردوغان كان يكذب، قال لو دريان: «هذا يعني أنه يخطط للعبة سياسية مستغلا الظروف العصيبة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وتحديدا ملف قضية خاشقجي»

وكان الصحفي جمال خاشقجي قد توفي داخل مقر سفارة المملكة في أسطنبول بعد توجهه اليها في الثاني من أكتوبر الماضي لإنهاء توثيق أوراق زواجه، ما أثار غضبا دوليا وتزعمت تركيا الدول التي دعت اتخاذ إجراءات ملموسة من قبل القوى العالمية ضد المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ومؤيد لخطط واشنطن لاحتواء النفوذ الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان كيفية الرد على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي، حسبما أعلن أمس الأحد، مسؤول في البيت الأبيض.
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