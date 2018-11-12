الزراعة: استنباط محاصيل زراعية موفرة فى استخدام المياه..فيديو

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن وزير الزراعة التقى وزيرى الري والإنتاج الحربى لبحث سبل تطوير نظام الري الحديث، لافتًا إلى أن مصر تعانى من شح مائي وفقر مائي بينما الزراعة تستهلك 75% من حصة مصر من المياه التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب.





وأضاف عبد الدايم، فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه من الضرورى تطوير نظم الرى من الغمر للرى بالرش أو الرى بالتنقيط، مشيرًا إلى ان وزارة الإنتاج الحربى المعنية بتطوير نظم إلى فى مصر.



