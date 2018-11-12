افتتاح المعرض الخيري بكلية البنات جامعة عين شمس

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، معرضا خيريا للملابس، بحضور كل من د. رقية شلبي عميدة الكلية، ود. مي حلمي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، وذلك تحت رعاية د عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، ود. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وقالت د. رقية شلبي، إن هذا المعرض يعد الأول خلال العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن إدارة الكلية، تعتزم إقامة سلسلة من المعارض الخيرية خلال الفترة المقبلة.



