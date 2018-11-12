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رياضة

ميسي يتوج بجائزة هداف الليجا بـ34 هدفا بفارق 8 أهداف عن رونالدو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:55 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
حسن العمدة
تسلم ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اليوم الإثنين، جائزتي البيتشيتشي، كهداف لليجا عن الموسم الماضي 2017-2018، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب، في الحفل السنوي الذي أقيم بمدينة برشلونة.

وحصد البرغوث، جائزة البيتشيتشي، كهداف للدوري الإسباني عن الموسم الماضي برصيد 34 هدفا، بجانب جائزة ألفريدو دي ستيفانو التي تمنح لأفضل لاعب في الموسم.

ونجح النجم الأرجنتيني في تصدر قائمة الهدافين للمرة الخامسة في مسيرته، ليتساوى مع كل من دي ستيفانو، وإنريكي كاسترو، وهوجو سانشيز، بينما يفوز بجائزة الأفضل في الموسم، للمرة السادسة.

ولا يزال ميسي، في حاجة للفوز بجائزة البيتشيتشي مرة أخرى، لاحتلال صدارة قائمة الأكثر حصدًا للجائزة في تاريخ الليجا، رفقة تيلمو زارا نجم أتلتيك بيلباو السابق، والذي فاز بها 6 مرات.

من جانبه، حصد يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، جائزة زامورا كأفضل حارس مرمى بالليجا للمرة الثالثة على التوالي، ليتساوى مع زامورا وأراكوندا وبلاسكو وتران وسادوريني وأبلانو.

وفاز خورخي فالديز بجائزة أفضل حكم في الموسم، كما حصد خوان فرانسيسك "روبي"، مدرب إسبانيول الحالي، جائزة أفضل مدرب بدوري الدرجة الثانية، بعدما ساهم مع هويسكا في الصعود لليجا.

وحصد خوسيه مانيول رودريجز، لاعب ليفانتي، جائزة الهدف الذهبي، كأفضل هدف في الموسم، وهو الذي سجله في مرمى ريال سوسييداد.
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