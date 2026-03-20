الهلال الأحمر يشارك في تأمين احتفالات عيد الفطر بالتواجد في المساجد والحدائق العامة

شارك الهلال الأحمر المصري في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال رفع درجة الاستعدادات القصوى وانتشار 62 فرق استجابة أثناء الطوارئ تضم مئات المتطوعين، بالمساجد الكُبرى، والحدائق العامة، وغيرها من أماكن التنزه والاحتفال على مستوى الجمهورية.

وشاركت فرق الاستجابة للطوارئ في تأمين صلاة عيد الفطر المبارك، بالتواجد في الساحات المخصصة للصلاة لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وفي سياق متصل، قامت غرفة العمليات المركزية، بالاستعداد لمتابعة تنفيذ خطة الهلال الأحمر المصري لتأمين احتفالات العيد والوقوف على جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، منذ الصباح الباكر، في الأماكن المحددة لخطة التأمين.

ويمكن للمواطنين في حالة الطوارئ أو طلب الدعم و الحصول على خدمات الإسعافات الأولية التوجه إلى نقطة تمركز الهلال بمكان الاحتفال، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم ( 15322)، أو التواصل عبر صفحة الهلال الأحمر المصري الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" ( https://www.facebook.com/share/18fCe4BJGR/)، هذا إلى جانب انتشار فرق الهلال بأماكن التأمين.

ويتقدم الهلال الأحمر المصري بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص تمنياته لهم بعيد فطر سعيد، ولمصرنا الغالية بالمزيد من الأمن والأمان والتقدم والرخاء.