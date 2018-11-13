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مايسة عطوة: النواب أمام معاناة حقيقية مع الوزراء والمحافظين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قائلة: "أنا فخورة بانتمائي لهذا البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال".

أوضحت "عطوة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أن هجوم رئيس البرلمان على الوزراء والمحافظين اليوم كان لحفظ ماء الوجه للنواب.

لفتت إلى أن وزير القوى العاملة يتعلل بسفره ومشاغله ويرفض الاجتماع مع اللجنة، ولم يحضر الاجتماعات سوى مرتين، متابعة: "النواب أمام معاناة حقيقية مع الوزراء والمحافظين، ورئيس النواب شعر بنا وخرج عن صمته".

وأضافت أنه سيتم إلغاء انعقاد اللجنة حال رفض الوزير حضور الجلسة، مستكملة: "كل شيء سيختلف من اليوم بوجود قامة وقيمة مثل الدكتور علي عبد العال".

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