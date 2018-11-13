سان جيرمان ينتظر عقوبة محتملة أمام ليفربول

يترقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقوبة محتملة، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قبل مواجهته مع ليفربول الانجليزي في دوري ابطال أوروبا.



وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إلى أن النادي الباريسي تم تغريمه 20 ألف دولار، إضافة إلى توجيه تحذير لمدربه، توماس توخيل، بسبب التجاوزات خلال الفوز على ريد ستار الصربي (6-1)، على ملعب حديقة الأمراء، في دوري أبطال أوروبا.



وأضافت الصحيفة أن لجنة الانضباط في يويفا، لن تكتفي بهذه العقوبة، بل عينت مفتشًا للتحقيق في أحداث الشغب، التي ارتكبها نحو 250 مشجعًا باريسيًا، خارج أسوار الملعب.



ولفتت إلى أن المفتش انتهى من أعماله، وسلم تقريرا للجنة الانضباط، ستفصل فيه يوم 22 نوفمبر الجاري.



وقالت "ليكيب" إن أحداث الشغب المذكورة، ربما تكلف سان جيرمان الحرمان من بعض جماهيره، عندما يستضيف ليفربول في مباراة حاسمة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا، يوم 28 نوفمبر.