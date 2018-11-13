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تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:52 ص
تامر حسني
تامر حسني
هاني حسين
كشف الفنان تامر حسني، سبب رفضه للمشاركة في برنامج The Voice للكبار، قائلا: "أنا شايف إن المشاركين فيه من جيلي ونفس سني، ومينفعش يشوفوني أستاذ عليهم".

وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" وافقت على المشاركة في The Voice Kids لأن الطفل هيتعلم مني حاجة وهناك فارق في السن بيني وبينهم".

وتابع:" الطفل في الوطن العربي محتاج نظرة مختلفة من الكبار، ويجب تنمية قدرات الأطفال، ولازم نفهمهم معنى الطموح والإرادة والنجاح، وتصدير طاقة إيجابية لهم للتفكير في النجاح والطموح".
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