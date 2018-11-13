نبيلة مكرم تكشف آخر تطورات واقعة الاعتداء على مواطن مصرية في الكويت

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، آخر التطورات بشأن متابعة حادث الاعتداء على مواطنة مصرية في دولة الكويت.



أوضحت خلال مداخلة هاتفية لها على "القناة الأولى" أنها شاركت في اجتماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب؛ لعرض ملفات الوزارة، حيث تم التطرق لحادث الاعتداء على المواطنة المصرية فاطمة عزيز في الكويت، وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية، وتم التعامل معها من قبل السلطات الكويتية، والتحقيقات جارية، مؤكدة أنه لا بد من الخضوع لسيادة الدولة المنوطة بالتحقيقات؛ وبالتالي لابد من وقف عرض الفيديو الخاص بالواقعة، منعا للإضرار بسير التحقيقات أو الإضرار بالمواطنة المصرية أو الإضرار بعلاقة الشعبين الشقيقين.



وأضافت مكرم: «هناك ثقة كبيرة في القضاء الكويتي في الحصول على حق المواطنة المصرية، كما حدث من قبل مع واقعة اعتداء، تعرض لها مصري يعمل بالكويت، وحكم القضاء على المعتدي بالسجن لمدة 17 عاما».