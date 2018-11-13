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أخبار العالم

تخريب وسرقة موقع للجيش الإسرائيلي شمال غزة.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 11:59 ص
سمر صالح
نجح فلسطينيان صباح اليوم، الثلاثاء، فى اقتحام موقع تابع للجيش الإسرائيلى شمال غزة، وذلك عبر السياج الفاصل شمال القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي برصده عملية اقتحام لفلسطينيين من قطاع غزة عبرا السياج الأمني من حدود شمال قطاع غزة.

وأكد الجيش أن الفلسطينيين أحدثا فتحة في السياج وقاما بتخريب موقعًا للجيش وأخذ معدات منه ثم عادا فورا إلى القطاع.
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