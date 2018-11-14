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برلمان

برلمانية: قانون الجامعات التكنولوجية سيغير مفهوم التعليم الفني في مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 08:02 ص
النائبة ماجدة نصر
النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مشروع قانون التعليم وينتظر فقط الموافقة النهائية من قبل المجلس، مؤكدة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الذى يهدف إلى تطوير التعليم الفنى.

وتابعت "نصر" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن القانون سيغير مفهوم التعليم الفنى عند المواطنين كما أنه سيعطى امتيازات كبيرة للطلاب فضلا عن إمكانية عمل دراسات عليا متخصصة، بدلاً من الاكتفاء بالدبلوم فقط.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال للانعقاد يوم الأحد الموافق 25 من شهر نوفمبر الجارى، بعد أن وافق فى جلسته الأخيرة على على تعديلات قانون التعليم فى مجموعة وأجل التصويت النهائي لجلسة لاحقة نظرا لعدم توافر نصاب أغلبية ثلثى الأعضاء.
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