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رياضة

الاتحاد يرفض استقالة طولان.. ويقرر إيقاف مستحقات اللاعبين

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:41 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندري في اجتماعه الذى انتهى منذ قليل إيقاف جميع المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج وذلك عقب مباراة نادي النجوم والتي انتهت أمس الاثنين بخسارة الفريق بهدفين دون مقابل.

وأصدر الاتحاد السكندري بيانا قال فيه "رفض مجلس إدارة الاتحاد استقالة حلمى طولان المدير الفني للفريق، كذلك منحه كافة الصلاحيات التي يراها لإعادة الفريق إلى طريقه الصحيح والعودة للعروض القوية والطيبة التي قدمها الفريق في بداية الموسم".

وأضاف البيان "كما قرر المجلس عقد اجتماع عاجل مع حلمى طولان رئيس الجهاز والمدير الفنى للفريق ووليد صلاح الدين مدير الكرة للتعرف على الأسباب التى أدت لظهور الفريق بهذا المستوى غير الجيد خلال مباريات الفريق الأخيرة في الدورى وكذلك فى مباراة النجوم، رغم الدعم والمساندة الكاملة من مجلس إدارة النادى لجميع المطالب الفنية والمالية للفريق منذ بداية الموسم وتقديم تقرير كامل عن الفترة الماضية ومتطلبات المرحلة المقبلة خلال 72 ساعة ".
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